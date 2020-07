BVB mit DFL-Preis "Pitch of the Year" ausgezeichnet

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann sich rühmen, auf dem schönsten Rasen der Eliteklasse kicken zu dürfen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Schwarz-Gelben wegen der "hervorragenden Qualität ihres Grüns" mit dem Preis "Pitch of the Year" für die Saison 2019/20 ausgezeichnet. Der BVB bestreitet seine Heimspiele im Signal Iduna Park, dem Stadion mit dem größten Fassungsvermögen in der Bundesliga.