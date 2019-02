BVB mit Trauerflor für Assauer

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird im Gedenken an den verstorbenen Rudi Assauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es vor dem Anpfiff eine Gedenkminute geben. Das bestätigte Manager Michael Zorc am Freitag.

Rudi Assauer verstarb im Alter von 74 Jahren. © SID

Der langjährige Schalke-Manager Assauer hatte sechs Jahre lang für den BVB gespielt und mit dem Verein 1966 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen.