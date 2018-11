BVB ohne Kagawa bei Atletico Madrid

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verzichtet im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Atletico Madrid auf den japanischen Mittelfeldspieler Shinji Kagawa. Dagegen traten Mario Götze und Lukasz Piszczek den Flug im Mannschafts-Airbus in die spanische Hauptstadt an. Beide hatten zuletzt beim 1:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg gefehlt. Der BVB bestreitet sein 250. Europapokalspiel der Geschichte.