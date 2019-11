BVB ohne Reus gegen Inter

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund muss das richtungsweisende Gruppenspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) wohl ohne Marco Reus bestreiten. Der Kapitän fällt nach Sky-Informationen wegen einer Kapselverletzung am Sprunggelenk aus. Der BVB wollte sich auf SID-Anfrage nicht zu der Personalie äußern. Bereits das Hinspiel (0:2) hatte Reus wegen einer Erkrankung verpasst.

Das Spiel gegen Inter in der Gruppe F mit Slavia Prag und dem FC Barcelona ist für beide Mannschaften enorm wichtig. Mit einem Sieg könnte der BVB langsam fürs Achtelfinale planen, im Falle einer Niederlage wäre der Rückstand auf die Mailänder nur noch mit viel Schützenhilfe aufzuholen.