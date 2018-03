BVB ohne Reus in München - auch Toprak, Guerreiro und Sancho fehlen

Dortmund (SID) - Wie erwartet ohne Fußball-Nationalspieler Marco Reus wird Bundesligist Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Rekordmeister Bayern München antreten. Wegen Adduktorenproblemen trat der 28-Jährige die Reise nach Bayern nicht an. Außerdem fehlten Innenverteidiger Ömer Toprak, Linksverteidiger Raphael Guerreiro und Offensivspieler Jadon Sancho, als der BVB am Freitag nach München aufbrach.

Pausiert gegen München voraussichtlich: Marco Reus © SID

Topraks Ausfall wegen muskulärer Beschwerden war wie das Fehlen von Reus erwartet worden. Dass auch Guerreiro und Sancho nicht mitflogen, war dagegen etwas überraschender. Guerreiro kehrte von der portugiesischen Nationalmannschaft zurück, Sancho vom englischen U19-Team.