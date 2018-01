BVB plant weiter mit Aubameyang

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will den wechselwilligen Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang trotz dessen Eskapaden halten. "Wir planen weiter mit Pierre-Emerick Aubameyang. Es gibt einen Weg zurück in die Mannschaft, dazu gehört aber Professionalität, und dazu gehört auch zu sagen, dass man in der ein oder anderen Situation einen Fehler gemacht hat", sagte Sportdirektor Michael Zorc bei Eurosport vor dem BVB-Auswärtsspiel am Freitagabend bei Hertha BSC.

BVB will Torjäger Aubameyang halten © SID

Auch Peter Stöger glaubt, dass der Gabuner in die Mannschaft zurückkehren wird. "Wenn er helfen kann, kann er sich wieder anbieten. Wenn er Gas gibt, wird er nächste Woche dabei sein", sagte der BVB-Trainer, der dem Torjäger attestierte, beim Training am Freitag "nicht so on fire" gewesen zu sein.

Für die Partie in Berlin war Aubameyang von Trainer Stöger wie schon für den Rückrundenstart gegen den VfL Wolfsburg (0:0) nicht nominiert worden, weil er den Fokus vermissen ließ. Zorc betonte, dass die Entscheidung vorerst nur temporär sei: "Das ist keine Suspendierung."

Offenbar liebäugelt der Angreifer mit einem Wechsel zum englischen Topklub Fc Arsenal. Zorc betonte jedoch, dass noch kein Angebot vorläge: "Es liegt nichts Wirkliches auf dem Tisch, da ist viel Luft dabei."