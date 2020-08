BVB siegt souverän im ersten Test

Altach (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund hat im ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison einen souveränen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann beim Debüt von Jude Bellingham und Thomas Meunier beim österreichischen Fußball-Erstligisten SCR Altach mit 6:0 (3:0). Vor 1250 Zuschauern trafen Giovanni Reyna (14.), Erling Haaland (36., Foulelfmeter und 45.+2), Thorgan Hazard (75., Foulelfmeter), Emre Can (86.) und Julian Brandt (90.).

Borussia Dortmund gewann souverän mit 6:0 © SID

"Wir haben sehr, sehr clever gespielt, sehr physisch. Wir hätten in der ersten Halbzeit sechs, sieben Tore machen können", sagte Favre zu den ersten 45 Minuten und lobte Neuzugang Bellingham, der zur Pause ausgewechselt wurde: "Er war gut. Er muss vor der Abwehr spielen, das ist nicht einfach, wenn du 17 bist. Er war an fast allen Toren beteiligt."

In Altach waren Fans erlaubt, die Begegnung diente als Testlauf für die am 11. September beginnende Saison in Österreich. Sie soll vor Publikum starten. Die Besucher mussten aber einen Mindestabstand einhalten und beim Verlassen ihrer Sitze einen Mund-Nasenschutz tragen. Die Stehplätze blieben zudem leer.

Die spielfreudigen Dortmunder hatten die Begegnung im Rahmen ihres Trainingslagers in Bad Ragaz/Schweiz von Beginn an fest im Griff und vergaben zahlreiche weitere gute Möglichkeiten. So schoss Nachwuchsspieler Immanuel Pherai aus rund elf Metern am leeren Tor vorbei (41.). Nach dem Wechsel brachte Favre elf neue Spieler, an der Überlegenheit änderte das nichts.

Am Sonntag (16.00 Uhr/Sport1) wartet in Austria Wien der zweite Testgegner auf den BVB. Damit kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Coach Peter Stöger, der seit dieser Saison neben dem Sportdirektorposten auch das Traineramt beim Traditionsklub ausübt.