BVB testet gegen Ex-Trainer Stöger

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trifft im Trainingslager in Bad Ragaz auf den österreichischen Erstligisten Austria Wien und damit auf seinen ehemaligen Trainer Peter Stöger. Wie der deutsche Vizemeister am Dienstag mitteilte, vereinbarte der BVB am 16. August (16.00 Uhr) in Altach ein Testpiel gegen den 24-maligen österreichischen Meister.

Peter Stöger war ein halbes Jahr lang Trainer beim BVB © SID

In der vergangenen Woche wurde Stöger, der zuvor als Sportdirektor bei der Austria gearbeitet hatte, zum "General Manager Sport" ernannt. Damit übernimmt er zusätzlich das Amt des Cheftrainers, das zuvor Christian Ilzer innehatte. Die neue Personalunion sei laut Stöger "die beste Lösung" für den Traditionsverein.

Nach vier Jahren beim 1. FC Köln, mit dem er den Einzug in die Europa League feierte, war Stöger von Dezember 2017 bis Juni 2018 als Trainer bei Borussia Dortmund tätig.