BVB verpflichtet Alcacer fest

Dortmund (SID) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund hat den bislang ausgeliehenen spanischen Fußball-Nationalspieler Paco Alcacer bis 2023 verpflichtet. Das teilte der BVB am Freitagnachmittag mit. Nach übereinstimmenden Medienberichten der Bild-Zeitung und des Fachmagazins kicker zahlt Dortmund für Alcacer die festgeschriebene Ablösesumme von 21 Millionen Euro an den FC Barcelona, zuvor wurden angeblich bereits zwei Millionen Euro Leihgebühr fällig.

Alcacer soll beim BVB einen Vertrag bis 2023 erhalten

Der 25-Jährige hat in sechs Bundesliga-Einsätzen acht Tore für den Tabellenführer erzielt, darunter den Siegtreffer im Spitzenspiel gegen Bayern München (3:2). "Ich bin sehr glücklich in Dortmund, beim BVB und in dieser wunderbaren Mannschaft. Borussia Dortmund war und ist für mich genau die richtige Entscheidung", wird Alcacer in der Mitteilung des BVB zitiert.

"Wir haben den FC Barcelona heute unterrichtet, dass wir die Kaufoption ziehen werden. Paco ist mit ganzem Herzen bei uns, er hat sich schnell integriert und ist zu einem festen Bestandteil unseres Kaders geworden", sagte Sportdirektor Michael Zorc.