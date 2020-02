BVB verpflichtet Can fest

Dortmund (SID) - Emre Can hat Borussia Dortmund in kürzester Zeit von sich überzeugt. Wie der Verein am Dienstag vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain (21.00 Uhr/DAZN) bekannt gab, wird der von Juventus Turin zunächst ausgeliehene Nationalspieler im Sommer fest verpflichtet.

Can (26) erhält beim BVB mit Leih-Ende am 1. Juli einen Vertrag bis 2024. Für den BVB hat er im defensiven Mittelfeld bisher drei Spiele absolviert. Die Ablösesumme soll rund 25 Millionen Euro betragen.