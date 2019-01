BVB will Weigl bis zum Sommer halten

Leipzig (SID) - Tabellenführer Borussia Dortmund will Defensivspieler Julian Weigl in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga nicht mehr abgeben. "Er bleibt auf jeden Fall bis Saisonende bei uns", sagte BVB-Manager Michael Zorc im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Julian Weigl soll bis Saisonende beim BVB bleiben © SID

Weigl war in den vergangenen Wochen wegen mangelnder Perspektiven im Mittelfeld des Herbstmeisters mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden, unter anderem sollte auch der italienische Erstligist AS Rom Interesse an einer Verpflichtung des fünfmaligen Nationalspielers gezeigt haben.

BVB-Trainer Lucien Favre stellte den 23-Jährigen zuletzt in der Innenverteidigung auf. Dort zeigte Weigl auch am Samstag beim 1:0-Sieg der Borussen bei RB Leipzig eine gute Leistung und wird wohl auch weiterhin als Backup für die Abwehrzentrale gebraucht.