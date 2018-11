Bach besucht olympische Austragungsstätten in Fukushima

Tokio (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach wird am Wochenende die 2011 von einem Reaktorunglück verwüstete Region von Fukushima in Japan besuchen. In dem Gebiet 240 Kilometer nördlich von Tokio sollen Wettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2020 stattfinden.

Der erste deutsche IOC-Präsident wird das Stadion in Fukushima besichtigen, in dem in zwei Jahren die Baseball- und Softballwettbewerbe ausgetragen werden. Der 64-Jährige will vor Ort auch mit Schülern einer Highschool sowie mit Fukushimas Gouverneur Masao Uchibori sprechen.

Japans Premierminister Shinzo Abe äußerte die Hoffnung, der Welt mit den olympischen Wettkämpfen in zwei Jahren beweisen zu können, dass sich die Region von der Nuklearkatastrophe wieder erholt habe.

In Fukushima soll Ende März 2020 auch der olympische Fackellauf starten, der weiter in Richtung Süden nach Okinawa führt, dem Startpunkt des Staffellaufs der Olympischen Sommerspiele 1964. Im Anschluss wird die Fackel nach Tokio gebracht.

Im März 2011 kam es durch ein Erdbeben und den daraus resultierenden Tsunami zu der schlimmsten Reaktorkatastrophe seit Tschernobyl 1986. Es gab Explosionen in mehreren Reaktorblöcken. 18.000 Menschen kamen ums Leben, 170.000 Einwohner waren von den Evakuierungen der betroffenen Gebiete betroffen.