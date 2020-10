Bach über verstorbenen Adjei: "Hatte immer eine positive Ausstrahlung"

Köln (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach hat mit Bestürzung und Trauer auf den Tod des früheren deutschen Bobfahrers Richard Adjei reagiert. "Gern erinnere ich mich insbesondere an unsere gemeinsame Zeit bei den Olympischen Winterspielen Vancouver 2010 zurück, bei denen Richard die Silbermedaille gewann", sagte Bach. "Er war ein großer Athlet, der immer eine positive Ausstrahlung hatte, die ihm viele Freundschaften und viel Sympathie eingebracht hat – auch von mir. So werden wir ihn immer in Erinnerung behalten."

Bach: "Er war ein großer Athlet" © SID

Adjei war am Montag im Alter von 37 Jahren gestorben. Zur Todesursache ist nichts bekannt. Als Anschieber hatte der einstige Footballprofi bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver mit Pilot Thomas Florschütz Silber im Zweierbob geholt. 2011 feierte Adjei mit Pilot Manuel Machata im Vierer den EM- und WM-Titel.