Bachinger in Marseille im Achtelfinale

Marseille (SID) - Qualifikant Matthias Bachinger hat beim ATP-Turnier in Marseille das Achtelfinale erreicht. Der 31-jährige Münchner bezwang in seinem Auftaktmatch am Mittwoch Steve Darcis (Belgien) mit 4:6, 6:3, 6:4 und trifft nun auf den Spanier Fernando Verdasco. Für Bachinger war es im Jahr 2019 der erste Erfolg auf der Profitour.

Bachinger gewann sein Auftaktmatch in drei Sätzen © SID

Ebenfalls in der Runde der letzten 16 steht beim mit 744.010 Euro dotierten Hallenturnier in der südfranzösischen Hafenstadt Peter Gojowczyk. Der Weltranglisten-60. aus München hatte am Vortag den Bosnier Damir Dzumhur mit 6:2, 6:4 bezwungen und trifft am Mittwochabend auf den an Nummer sechs gesetzten Lokalmatador Gilles Simon (Frankreich).