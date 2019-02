Bachinger verliert Viertelfinale in Marseille

Marseille (SID) - Qualifikant Matthias Bachinger (München) ist beim ATP-Turnier in Marseille im Viertelfinale gescheitert. Der 31-Jährige unterlag beim Hallenturnier in der südfranzösischen Hafenstadt dem Lokalmatadoren Ugo Humbert 3:6, 3:6. Der 20-jährige Franzose, der vergangene Woche das Challenger-Turnier in Cherbourg gewann, hatte am Donnerstag den an Position zwei gesetzten Kroaten Borna Coric aus dem Turnier geworfen.

Matthias Bachinger hat sein Viertelfinalmatch verloren © SID

Bachinger war durch einen überraschenden Sieg gegen den Spanier Fernando Verdasco erstmals seit September 2018 in ein Viertelfinale auf der ATP-Tour eingezogen. Zuvor hatte er gegen Steve Darcis (Belgien) seinen ersten Sieg auf der Tour im Jahr 2019 gefeiert. Der Weltranglisten-60. Peter Gojowczyk (München) war bereits am Mittwoch im Achtelfinale an Gilles Simon (Frankreich) gescheitert.