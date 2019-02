Badminton: DBV-Auswahl nach Sieg über Russland im EM-Finale

Kopenhagen (SID) - Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft spielt bei der EM in Kopenhagen um die Goldmedaille. Im Halbfinale am Samstag setzte sich das Team um die deutsche Einzelmeisterin Yvonne Li (Lüdinghausen) gegen Russland 3:1 durch und revanchierte sich damit überraschend für die deutliche Niederlage (0:5) im Gruppenspiel am Donnerstag. Im Endspiel bekommt es Deutschland am Sonntag (14.00 Uhr) mit Top-Favorit und Seriensieger Dänemark oder den Niederlanden zu tun.

DBV-Auswahl um Yvonne Li kämpft um EM-Gold © SID

"Wir haben aus dem ersten Spiel gegen Russland gelernt. Die Spieler haben dies super umgesetzt, wir sind super stolz", sagte Bundestrainer Detlef Poste. Sportdirektor Martin Kranitz meinte: "Ich glaube, besser kann man eine Revanche nicht spielen, als wir es heute gemacht haben."

Bei den vergangenen vier Auflagen der Team-Europameisterschaft hatte die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) jeweils eine Medaille gewonnen, 2013 im russischen Ramenskoje sogar Gold. Auch 2011 erreichte das DBV-Team das Finale beim Turnier der gemischten Mannschaften. Dänemark hat den Titel seit 1996 zehnmal gewonnen, die Serie hatte nur Deutschland vor sechs Jahren durchbrochen.

Im Halbfinale gegen Russland gewann die 20 Jahre alte Hoffnungsträgerin Li ihre Partie gegen Jewgenija Kosezkaja (17:21, 21:16, 21:16). Die weiteren Punkte holten das Mixed Mark Lamsfuß/Isabel Herttrich (Wipperfeld/Bischmisheim) sowie Lamsfuß mit Marvin Seidel (Bischmisheim) im Doppel. Die einzige Niederlage des Tages kassierte Kai Schäfer (Lüdinghausen) im Herreneinzel.