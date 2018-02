Badminton: Deutsche Frauen im EM-Finale

Kasan (SID) - Die deutschen Badminton-Frauen sind bei der Team-EM im russischen Kasan ins Finale eingezogen und greifen nach dem Titel. Das Team um die deutsche Einzelmeisterin Luise Heim (Bonn) gewann in der Vorschlussrunde gegen Spanien mit 3:2 und drehte einen 0:2-Rückstand nach den ersten beiden Einzel-Partien noch in einen Sieg. Im Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr MEZ) geht es für Deutschland gegen Titelverteidiger Dänemark.

EM-Finalistin: Carla Nelte mit dem deutschen Team © SID

"Der Druck, den wir durch den Rückstand hatten, war von außen nicht zu merken", sagte Bundestrainer Detlef Poste: "Wir haben versucht, uns nicht nervös machen zu lassen. Die Performance war richtig stark!"

Gegen Spanien sicherten Johanna Goliszewski/Carla Nelte (Mühlheim an der Ruhr/Luckenwalde) im Doppel den entscheidenden Punkt gegen Beatriz Corrales/Carolina Marin zum 3:2.

Nach den Einzel-Niederlagen von Fabienne Deprez (Langenfeld) gegen Olympiasiegerin Marin und von Heim gegen Corrales lag Deutschland bereits mit 0:2 hinten - dann aber sorgten Isabel Hettrich/Lara Käpplein (Hersbruck/Bruchsal) sowie Yvonne Li und Goliszewski/Nelte für die Wende.

Am Samstag können die deutschen Männer nachziehen. Das Team mit dem ehemaligen Einzel-Europameister Marc Zwiebler (Bonn) bekommt es mit Dänemarkt zu tun.