Badminton-EM: DBV-Teams vor Einzug ins Viertelfinale

Kasan (SID) - Die deutschen Badminton-Nationalmannschaften stehen bei der Team-EM im russischen Kasan kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Männer um Ex-Europameister Marc Zwiebler sind nach dem zweiten Spieltag (5:0 gegen Luxemburg) sogar noch ohne Satzverlust in der Gruppenphase. Die Frauen gewannen beim 5:0 gegen die Ukraine vier Matches im dritten Durchgang und spielen am Mittwochabend gegen Irland um den Gruppensieg.

Deutsches Team um Marc Zwiebler vor Viertelfinaleinzug © SID

Beide Teams des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) peilen eine Medaille und damit die Qualifikation für die WM in Bangkok (20. bis 27. Mai) an. Die Männer, bei denen der deutsche Rekordmeister Marc Zwiebler (Bonn) in Kasan ein einmaliges Comeback im Nationaltrikot gibt, treffen zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstag auf Außenseiter Aserbaidschan.