Badminton-EM: Deutsche Damen haben Medaille sicher - Herren scheitern im Viertelfinale

Köln (SID) - Die deutschen Badminton-Damen haben bei der Mannschafts-Europameisterschaft im französischen Lievin eine Medaille sicher. Die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) bezwang Ungarn im Viertelfinale souverän mit 3:0 und sicherte sich damit im schlechtesten Fall die Bronzemedaille.

EM: Badminton-Damen sichern sich Medaille © SID

"Das war eine Top-Vorstellung gegen die Ungarn", sagte Sportdirektor Martin Kranitz: "Alle drei Einzel haben eine sehr gute Leistung gebracht." In der Runde der letzten Vier trifft das DBV-Team am Samstag (10.00 Uhr) auf Außenseiter Schottland und hat gute Chancen, nach 2018 zum zweiten Mal in Folge das Finale zu erreichen. Durch den Halbfinaleinzug qualifizieren sich die deutschen Damen zudem für die Weltmeisterschaft im dänischen Aarhus (16. bis 24. Mai).

Die deutschen Herren verpassten dagegen durch ihren Viertelfinal-K.o. das WM-Ticket. Die DBV-Auswahl unterlag Titelverteidiger und Topfavorit Dänemark mit 0:3 und blieb damit erstmals seit Austragung gesonderter Herren-Mannschafts-Europameisterschaften ohne Edelmetall.