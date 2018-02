Badminton-EM: Männer-Team marschiert ohne Satzverlust ins Viertelfinale

Kasan (SID) - Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft der Männer hat auch ihr letztes Gruppenspiel bei der EM im russischen Kasan ohne Satzverlust gewonnen. Das Team um Rückkehrer Marc Zwiebler (Bonn) setzte sich gegen Außenseiter Aserbaidschan 5:0 durch, zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) bereits Island und Luxemburg keine Chance gelassen und sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.

Marc Zwiebler bleibt mit den Männern ungeschlagen © SID

Auf wen Zwiebler und Co. am Freitag treffen, entscheidet sich bei der Auslosung der K.o.-Runde am Donnerstagnachmittag. "Wir hatten eine einfache Gruppe. Das kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil, weil wir nicht gefordert wurden", sagte Zwiebler (33), der ein halbes Jahr nach dem Ende seiner internationalen Karriere ein einmaliges Comeback im Nationaltrikot feiert.

Die Frauen bekommen es im Viertelfinale am Freitag mit Frankreich (9.00 Uhr MEZ) zu tun, bei einem Sieg hat die Mannschaft um die deutsche Einzelmeisterin Luise Heim (Bonn) bereits Bronze und damit auch die Teilnahme an der WM in Bangkok (20. bis 27. Mai) sicher. In der Gruppenphase hatte das Team von Bundestrainer Detlef Poste wie die Männer-Auswahl kein einziges Match verloren.