Badminton: Ex-Europameister Persson wegen Spielmanipulation 18 Monate gesperrt

Kuala Lumpur (SID) - Der frühere dänische Badminton-Mannschaftseuropameister Joachim Persson ist wegen der Beteiligung an Wett- und Spielmanipulationen für 18 Monate gesperrt worden. Das gab der Weltverband BWF am Donnerstag bekannt. Der 36-Jährige wurde schuldig befunden, "vier Mal gegen den Verhaltenskodex in den Bereichen Wetten und irreguläre Spielergebnisse verstoßen zu haben".

Wurde für 18 Monate gesperrt: Joachim Persson © SID

Unter anderem habe Persson eine entsprechende Kontaktaufnahme verschwiegen sowie bei den Ermittlungen nicht voll kooperiert. Persson, der in seiner Jugend für Deutschland startete und zweimal Juniorenmeister (2001/2002) wurde, muss zudem eine Geldstrafe von 4500 Dollar (knapp 4000 Euro) zahlen.

Im vergangenen Jahr hatte der Weltverband zwei Spieler aus Malaysia wegen Spielmanipulation und Korruption für 20 beziehungsweise 15 Jahre gesperrt. Beiden waren Manipulationen über einen längeren Zeitraum und bei mehreren Turnieren seit 2013 nachgewiesen worden.