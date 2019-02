Badminton: Keine Deutschen im Viertelfinale der German Open

Mülheim an der Ruhr (SID) - Alle deutschen Badminton-Asse sind bei den German Open in Mülheim an der Ruhr bereits vor den Viertelfinals am Freitag ausgeschieden. Als letzte Spielerin des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) unterlag Yvonne Li im Achtelfinale des hochklassig besetzten Heimturniers der Japanerin Aya Ohori. Die 20 Jahre alte deutsche Meisterin vom SC Union Lüdinghausen war beim 13:21, 11:21 chancenlos.

Auch Yvonne Li ist bei den German Open ausgeschieden © SID

Außer Li hatte aus deutscher Sicht nur das Doppel Mark Lamsfuß/Marvin Seidel (Wipperfeld/Bischmisheim) das Achtelfinale erreicht. Die Weltranglisten-28. verloren gegen Ong Yew Sin und Teo Ee Yi aus Malaysia 12:21, 21:23. "Unser Ziel, am Freitag noch im Viertelfinale vertreten zu sein, haben wir nicht erreichen können. Natürlich sind wir darüber sehr enttäuscht", sagte Bundestrainer Detlef Poste.

Ausgeschieden ist überraschend auch der zweimalige Olympiasieger Lin Dan aus China. Der 35 Jahre alte Publikumsliebling unterlag im Achtelfinale dem Dänen Hans-Kristian Vittinghus. Klarer Favorit auf den Sieg im Herreneinzel des mit 150.000 Dollar dotierten Turniers ist der japanische Weltmeister Kento Momota, der am Donnerstag gegen Brice Leverdez aus Frankreich drei Sätze brauchte, um das Viertelfinale zu erreichen.