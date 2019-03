Badminton: Weltmeister Momota gewinnt die German Open

Mülheim an der Ruhr (SID) - Der japanische Badminton-Weltmeister Kento Momota hat die German Open in Mülheim an der Ruhr gewonnen. Der Weltranglistenerste setzte sich im Finale gegen seinen Landsmann Kenta Nishimoto 21:10, 21:16 durch und feierte seinen ersten Erfolg beim größten Badmintonturnier in Deutschland. Auch bei den Frauen triumphierte eine Japanerin: Akane Yamaguchi gewann mit 25:23 im dritten Satz gegen Ex-Weltmeisterin Ratchanok Intanon aus Thailand.

Kento Momota gewann die German Open im Badminton © SID

Die 20-jährige Yvonne Li war als beste deutsche Einzelspielerin im Achtelfinale ausgeschieden. Neben der deutschen Meisterin vom SC Union Lüdinghausen hatte nur das Doppel Mark Lamsfuß/Marvin Seidel (Wipperfeld/Bischmisheim) die erste Runde überstanden. Das mit 150.000 Dollar dotierte Turnier im Ruhrgebiet war in diesem Jahr hochkarätig besetzt.