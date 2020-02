Bahn-WM: Gold-Sprinterin Friedrich stürzt - Levy scheitert im Keirin

Berlin (SID) - Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich (Dassow) hat sich bei der Heim-WM in Berlin von einer schmerzhaften Schrecksekunde nicht ausbremsen lassen. Einen Tag nach dem Gewinn der Goldmedaille im Teamsprint stürzte die 20-Jährige im Achtelfinale des Sprintturniers. Friedrich stand umgehend auf, zog sich aber eine größere Schürfwunde am rechten Oberschenkel zu.

Lea Sophie Friedrich stürzt bei Heim-WM in Berlin © SID

Ihr Duell mit der Japanerin Yuka Kobayashi wurde abgebrochen und kurz darauf nachgeholt. Dabei agierte sie taktisch clever und machte den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Dort steht auch ihre Teamsprint-Kollegin Emma Hinze (Cottbus), die sich keine Blöße gab. Hinze hatte schon in der Qualifikation mit der Bestzeit (10,364 Sekunden) vor Friedrich (10,461) aufhorchen lassen.

Eine große Enttäuschung erlebte dagegen Maximilian Levy. Der Lokalmatador und Weltmeister von 2009 verpasste in seiner Spezialdisziplin Keirin den Einzug ins Viertelfinale. Der Chemnitzer Stefan Bötticher musste wie Levy in die Hoffnungsläufe, zog aber ins Halbfinale am Abend ein.

"Es lief von Anfang bis Ende nicht richtig zusammen", sagte Levy, der in der Qualifikation die nächste Runde um Millimeter verfehlt hatte: "Es ist extrem bitter, weil ich selten so viel draufgehabt habe wie jetzt. Ich habe schon mit weniger Leistungsvermögen eine Medaille gewonnen. Heute gehe ich komplett baden, das habe ich mir natürlich anders vorgestellt."