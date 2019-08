Bahnrad-DM: Dörnbach gewinnt Sprintfinale

Berlin (SID) - Maximilian Dörnbach hat bei den 133. deutschen Bahnrad-Meisterschaften den Titel in der Königsdisziplin Sprint gewonnen. Der 23-Jährige aus Heiligenstadt gewann am Samstag das Finale um Gold in zwei Läufen gegen Marc Jurczyk (Böblingen). Dritter wurde Stefan Bötticher (Chemnitz), der Eric Engler (Cottbus) in drei Läufen distanzierte. "Ich bin sehr froh und erleichtert", sagte Dörnbach.

Bahnradfahren: Maximilian Dörnbach verteidigt Titel © SID

Seinen zweiten Titel gewann Maximilian Beyer (Nordhausen). Nach dem Sieg im Madison am Freitagabend triumphierte der 25-Jährige am Samstagvormittag auch im Scratch. Beyer verwies Moritz Malcharek (Berlin) und Achim Burkart (Bühl) auf die Plätze.

Ihr erstes Gold gewann Sprinterin Lea Sophie Friedrich (Dassow) im Keirin. Die 19-Jährige, die zuvor Silber (Teamsprint) und Bronze (500-m-Zeitfahren) gewonnen hatte, siegte vor Emma Hinze (Hildesheim) und Pauline Grabosch (Erfurt). "Ich habe mich von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert. Auf der letzten Runde bin ich voll angetreten und habe alles gegeben", sagte Friedrich.

In der Einerverfolgung der Frauen triumphierte Franziska Brauße (Öschelbronn). Die 20-Jährige gewann in 3:28,786 Minuten das Finale um Gold gegen Lisa Klein (Saarbrücken/3:29,157). Mieke Kröger (Bielefeld) holte Bronze. Für Brauße war es das dritte Gold nach den Siegen in der Mannschaftsverfolgung und im Madison.

Die deutschen Meisterschaften finden im Rahmen des Multisport-Events "Die Finals" statt. Sie dienen auch als Testlauf für die Weltmeisterschaften an selber Stelle (26. Februar bis 1. März 2020).