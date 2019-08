Bahnrad-DM: Friedrich gewinnt Sprint der Frauen, dritter Titel für Reinhardt

Berlin (SID) - Lea Sophie Friedrich hat bei den 133. deutschen Bahnrad-Meisterschaften den Titel in der Königsdisziplin Sprint gewonnen. Die 19-Jährige aus Dassow bezwang am Sonntag im hochklassigen Finale um Gold Emma Hinze (Hildesheim) in drei Läufen. Bronze sicherte sich Teamsprint-Olympiasiegerin Miriam Welte (Kaiserslautern) nach zwei Läufen gegen Pauline Grabosch (Erfurt).

Lea Sophie Friedrich gewann den Sprint der Frauen © SID

"Ich kann es gar nicht glauben, in so jungen Jahren zwei Mal deutsche Meisterin in olympischen Disziplinen geworden zu sein", sagte Friedrich, die am Samstag das Keirin-Rennen gewonnen hatte: "Es ist eine große Ehre, vor allem gegen Emma Hinze gewonnen zu haben." Friedrich hatte schon in der Qualifikation mit einer persönlichen Bestzeit von 10,512 Sekunden aufgetrumpft und ihre Weltklasse unter Beweis gestellt.

Im Keirin der Männer durfte Marc Jurczyk (Böblingen) zum dritten Mal jubeln. Der 23-Jährige verwies Sprintmeister Maximilian Dörnbach (Heiligenstadt) und Eric Engler (Cottbus) auf die Plätze. Jurczyk hatte sich zuvor im Teamsprint sowie im 1000-m-Zeitfahren durchgesetzt.

Im Mannschaftszeitfahren der Männer feierte Theo Reinhardt seinen dritten Sieg. Der Lokalmatador setzte sich mit seinem Vierer in 3:56,777 Minuten vor den Rivalen um Maximilian Beyer (3:59,038) durch. Gemeinsam mit Beyer hatte Reinhardt das Madison-Rennen am Freitag für sich entschieden. Zudem hatte der zweimalige Weltmeister im Punktefahren triumphiert.

Franziska Brauße (Öschelbronn) verfehlte am Sonntagmorgen ihren vierten Titel knapp. Nach Gold in der Einerverfolgung, der Mannschaftsverfolgung und im Madison sprintete die 20-Jährige zu Silber im Scratch. Brauße musste sich nach zehn Kilometern nur Michaela Ebert (Leipzig) geschlagen geben. Bronze ging an Lea Charlotte Reißner (Gera).

Die deutschen Meisterschaften fanden im Rahmen des Multisport-Events "Die Finals" statt. Sie dienten auch als Probe für die Weltmeisterschaften an selber Stelle (26. Februar bis 1. März 2020).