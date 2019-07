Bahnrad-DM: Vize-Weltmeister Weinstein von Groß entthront

Berlin (SID) - Vize-Weltmeister Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) ist zum Auftakt der 133. deutschen Bahnrad-Meisterschaften überraschend deutlich an den Medaillenrängen in der Einerverfolgung vorbeigefahren. Bei den im Rahmen der Multi-DM "Die Finals" ausgetragenen Wettkämpfen scheiterte der 24 Jahre alte Titelverteidiger in 4:21,939 Minuten als Siebter der Qualifikation.

Bahnrad-DM: Domenic Weinstein verpasst Medaillenränge © SID

"Ich bin schon unzufrieden", sagte Weinstein, "aber ich hatte jetzt mal einen schlechten Tag in sechs Jahren, da kann man nichts machen." Besser lief es für Felix Groß (Feuchtwangen), der im Finale um Gold den zweimaligen Madison-Weltmeister Theo Reinhardt (Berlin) einholte und gewann. Maximilian Beyer (Nordhausen) wurde Dritter.

In der Mannschaftsverfolgung der Frauen ging der Sieg an ein Quartett aus Profi-Rennfahrerinnen um Charlotte Becker (Datteln). Im Finale um Gold verwiesen Becker und Co. (4:30,670) das Team Maxx Solar (4:38,399) um Gudrun Stock (Deggendorf) auf Rang zwei. Nur drei Teams hatten für den Start gemeldet.

Die DM dient auch als Testlauf für die Weltmeisterschaften an selber Stelle (26. Februar bis 1. März 2020).