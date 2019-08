Bahnrad-DM: Welte und Dörnbach verpassen Zeitfahr-Titel

Berlin (SID) - Bahnradsprinterin Miriam Welte ist bei den 133. deutschen Meisterschaften in ihrer Paradedisziplin 500-m-Zeitfahren überraschend am Titel vorbeigefahren. Die sechsmalige Weltmeisterin aus Kaiserslautern, die als Titelverteidigerin angetreten war, musste sich am Donnerstag in Berlin in 34,005 Sekunden Emma Hinze (Hildesheim/33,743) geschlagen geben. Dritte wurde Lea Sophie Friedrich (Dassow/34,098).

Welte wurde überraschend nur Zweite über 500 Meter © SID

"Ich bin Vollgas gefahren, aber Emma war einfach schneller", sagte Welte: "Ich hätte natürlich gerne gewonnen, aber ich freue mich auch über Silber."

Im 1000-m-Zeitfahren der Männer verpasste Maximilian Dörnbach die erfolgreiche Titelverteidigung. Der Erfurter wurde in 1:01,309 Minuten Dritter hinter Marc Jurczyk (Böblingen/1:00,743) und Felix Groß (Feuchtwangen/1:01,018).

Die deutschen Meisterschaften finden im Rahmen des Multisport-Events "Die Finals" statt. Sie dienen auch als Testlauf für die Weltmeisterschaften an selber Stelle (26. Februar bis 1. März 2020).