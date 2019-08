Bahnrad-DM: Zweiter Titel für Beyer, Friedrich gewinnt im Keirin

Berlin (SID) - Maximilian Beyer (Nordhausen) hat bei den 133. deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Berlin seinen zweiten Titel gewonnen. Nach dem Sieg im Madison am Freitagabend triumphierte der 25-Jährige am Samstagvormittag auch im Scratch. Beyer verwies Moritz Malcharek (Berlin) und Achim Burkart (Bühl) auf die Plätze.

Maximilian Beyer holte seinen zweiten DM-Titel in Berlin © SID

Ihr erstes Gold gewann Sprinterin Lea Sophie Friedrich (Dassow) im Keirin. Die 19-Jährige, die zuvor Silber (Teamsprint) und Bronze (500-m-Zeitfahren) gewonnen hatte, siegte vor Emma Hinze (Hildesheim) und Pauline Grabosch (Erfurt).

Die deutschen Meisterschaften finden im Rahmen des Multisport-Events "Die Finals" statt. Sie dienen auch als Testlauf für die Weltmeisterschaften an selber Stelle (26. Februar bis 1. März 2020).