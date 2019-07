Bahnrad-DM ohne Tour-Ass Kluge - Reinhardt und Welte führen Meldeliste an

Berlin (SID) - Den schnellen Wechsel von der Straße auf die Bahn beherrscht Roger Kluge meisterlich. Im März gewann der deutsche Radprofi nur einen Tag nach dem Ende einer Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten Bahnrad-Gold bei der WM in Warschau. Nach den dreiwöchigen Strapazen bei der 106. Tour de France gönnt sich Kluge nun jedoch eine Pause, bei den am Mittwoch beginnenden deutschen Meisterschaften in Berlin fehlt das derzeit prominenteste deutsche Bahnrad-Ass.

Roger Kluge fehlt bei der Bahnrad-DM © SID

"Ich weiß, die Meisterschaften sind vor meiner Haustür. Aber der Abstand von drei, vier Tagen nach dem Tour-Ende ist sehr kurz", sagte Kluge. Bei der Frankreich-Rundfahrt hatte der 33-Jährige aus Eisenhüttenstadt großen Anteil an den drei Etappensiegen des australischen Sprinters Caleb Ewan, seinem Mannschaftskollegen beim Team Lotto-Soudal.

Auf der Bahn ist Kluge selbst ein Siegfahrer, mit dem Berliner Theo Reinhardt wurde er zwei Mal Madison-Weltmeister, im kommenden Jahr peilt das Duo eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio an.

Doppel-Weltmeister Reinhardt führt in Berlin die Startliste bei der im Rahmen der "Finals" ausgetragenen DM mit Teamsprint-Olympiasiegerin Miriam Welte (Kaiserslautern) an. Darüber hinaus sind sieben Monate vor der WM an gleicher Stelle (26. Februar bis 1. März) weitere deutsche Top-Fahrer wie Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen), Stefan Bötticher (Chemnitz) oder Lisa Brennauer (Durach) am Start. Sein Comeback nach nach langer Wettkampfpause gibt Maximilian Levy aus Cottbus.