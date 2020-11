Bahnrad: Einzelkämpfer Levy sprintet um EM-Gold

Köln (SID) - Einzelkämpfer Maximilian Levy sprintet bei der Bahnrad-EM in Plowdiw/Bulgarien um Gold. Der einzige deutsche EM-Starter schaltete am Freitag im Halbfinale den litauischen Landesmeister Vasilijus Lendel mit 2:0 Siegen aus. Am Abend fordert er den früheren russischen Weltmeister und Olympiadritten Denis Dmitrijew (Russland).

Levy wird als Einzelstarter in Bulgarien antreten © SID

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hatte sein Team wegen Corona-Bedenken zurückgezogen. Levy (33), dreimaliger Olympiamedaillengewinner, sah dies nicht ein und fährt in Absprache mit dem Verband im Risikogebiet auf eigene Rechnung.

Im Achtelfinale besiegte er den Ukrainer Dmytro Stowbezkij, im Viertelfinale war er zu schnell für den jungen Tschechen Jakub Stastny. Das Frauenfinale bestreiten die zweimalige 500-m-Weltmeisterin Daria Schmelewa und Titelverteidigerin Anastassija Woinowa (beide Russland).