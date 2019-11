Bahnrad: Erster Weltcup-Sieg für Männer-Vierer seit 2004

Köln (SID) - Der Bahn-Vierer der Männer hat beim Weltcup in Hongkong in der Mannschaftsverfolgung den ersten Sieg seit 15 Jahren gefeiert. Felix Groß (Leipzig), Leon Rohde (Wedel), Domenic Weinstein (Villingen) und Theo Reinhardt (Berlin) setzten sich im Finale über 4000 m in 3:51,984 Minuten gegen Neuseeland (3:52,655) durch. In der ersten Runde hatte das Quartett zudem den deutschen Rekord um 1,387 Sekunden auf 3:51,298 Minuten verbessert.

Theo Reinhardt und Bahn-Vierer siegen in Hongkong © SID

"Das war heute ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis und der Befreiungsschlag für uns in der Olympia-Qualifikation. Da sind wir jetzt fast sicher durch", sagte Bundestrainer Sven Meyer. Gold gewannen auch die Teamsprinterinnen Pauline Grabosch (Erfurt) und Emma Hinze (Cottbus), das Duo siegte im Finale in 32,564 Sekunden gegen China (32,784).