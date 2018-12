Bahnrad: Gold für Eilers, Kluge/Reinhardt gewinnen Bronze

Berlin (SID) - Joachim Eilers hat dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) beim Bahnrad-Heimweltcup in Berlin das erste Gold beschert. Der Chemnitzer gewann am Samstagabend das 1000-m-Zeitfahren in 1:00,645 Minuten. Silber ging an den Franzosen Quentin Lafargue (1:00,660) vor Theo Bos aus den Niederlanden (1:00,868). Der für das Track-Team-Brandenburg startende Eric Engler (Cottbus/1:01,333) wurde Fünfter.

Joachim Eilers holt Gold im Zeitfahren © SID

Zuvor hatten Roger Kluge und Theo Reinhardt für Edelmetall gesorgt. Das Weltmeister-Duo gewann Bronze im Zweier-Mannschaftsfahren. Kluge und Reinhardt mussten sich mit 24 Punkten nur Dänemark (44 Punkte) und Großbritannien (30) geschlagen geben.

Bereits am Freitag hatte Eilers mit den Teamsprintern Bronze gewonnen, bei den Frauen holten Miriam Welte und Emma Hinze Silber.