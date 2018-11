Bahnrad: Teamsprinter holen Silber und Bronze in Berlin

Berlin (SID) - Olympiasiegerin Miriam Welte (Kaiserslautern) und Emma Hinze (Hildesheim) haben beim Bahnrad-Weltcup in Berlin für die erste deutsche Medaille gesorgt. Im Teamsprint der Frauen fuhr das Duo am Freitagabend zu Silber. In 32,922 Sekunden mussten sich Welte und Hinze nur dem Team Gazprom-Rusvelo (32,633) geschlagen geben, das die russischen Olympiazweiten Darja Schmeljowa und Anastassija Woinowa bilden. Bronze ging an China (33,336).

Welte und Hinze verloren das Finale gegen Neuseeland © SID

Auch die Männer feierten kurz darauf einen wichtigen Erfolg. Das Trio Timo Bichler (Burghausen), Stefan Bötticher (Chemnitz) und Maximilian Levy (Berlin) fuhr zu Bronze, in 43,788 Sekunden wiesen sie die Starter des niederländischen Beat Cycling Club (44,220) in die Schranken. Gold erkämpften sich die Niederlande (42,467) vor Großbritannien (42,981).

Für das Trio des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) ist es das bisher beste Abschneiden in der laufenden Weltcup-Saison. Gute Platzierungen im Teamsprint-Weltcup sind für den BDR wichtig. Die Ergebnisse fließen in das Nationenranking ein, über das letztlich die Olympia-Startplätze vergeben werden. Den im Teamsprint qualifizierten Nationen stehen zugleich zwei Startplätze in den Einzeldisziplinen Sprint und Keirin zu.