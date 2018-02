Bahnrad-WM: Ansprechender Auftakt für BDR-Vierer

Apeldoorn (SID) - Die Bahnrad-Weltmeisterschaften im niederländischen Apeldoorn haben für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) sehr ansprechend begonnen. Der im Aufwind befindliche Männer-Vierer fuhr in der Qualifikation der 4000-m-Mannschaftsverfolgung nur knapp am deutschen Rekord vorbei und schaffte als viertbestes Team den Sprung ins Halbfinale am Mittwochabend gegen die allerdings scheinbar übermächtigen Briten. Auch der Frauen-Vierer überzeugte mit Rang sechs und hat noch die Chance auf Bronze.

Das deutsche Quartett hat alle Chancen auf eine Medaille © SID

Das Männer-Quartett war in der Besetzung Maximilian Beyer (Berlin), Felix Groß (Leipzig), Theo Reinhardt (Berlin) und Kersten Thiele (Erfurt) in 3:57,447 Minuten nur etwa eine halbe Sekunde langsamer als die bei Olympia in Rio aufgestellte deutsche Bestmarke (3:56,903). In Abwesenheit von Titelverteidiger Australien hat das Team von Bundestrainer Sven Meyer damit Aussicht auf die erste WM-Medaille seit 2002. Dabei muss Meyer in Apeldoorn auf sein Zugpferd Domenic Weinstein (Villingen) verzichten, der krankheitsbedingt nicht starten konnte.

Das Frauen-Quartett mit Lisa Brennauer (Durach), Charlotte Becker (Berlin), Franziska Brauße (Eningen) und Gudrun Stock (München) fuhr in 4:26,746 Minuten eine respektable Zeit und trifft am Donnerstag in der ersten Runde auf Frankreich. "Unser erstes Ziel haben wir geschafft. Jetzt werden wir den deutschen Rekord angehen", sagte Becker. Gut eine Sekunde fehlte in der Qualifikation zur Bestmarke.