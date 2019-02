Bahnrad-WM: BDR-Vierer nach Rang fünf zuversichtlich für Tokio 2020

Pruszkow (SID) - Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) blickt der Olympia-Qualifikation des Bahnrad-Vierers für die Sommerspiele 2020 in Tokio nach dem WM-Abschneiden im polnischen Pruszkow optimistisch entgegen. Das Quartett Felix Groß (Feuchtwangen), Leon Rohde (Hamburg), Theo Reinhardt (Berlin) und Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) hatte am Mittwochabend in 3:56,897 Minuten den fünften Rang belegt und wichtige Punkte für die Nationenwertung gesammelt.

Qualifikation geschafft: Deutschlands Bahnrad-Vierer © SID

Unter anderem ließ das BDR-Team Konkurrenten wie die Schweiz (6.) und die USA (11.) hinter sich. Beide Nationen hatten vor dem WM-Start in der für Olympia ausschlaggebenden Rangliste vor Deutschland gelegen. Das BDR-Flaggschiff schob sich nun an beiden Teams vorbei auf Rang sieben, die besten Acht starten in Tokio. Die WM in Polen markiert die Halbzeit der Qualifikation.

"Wir sind froh, dass es der fünfte Rang geworden ist. Die Platzierung ist in Ordnung, auch mit der Zeit sind wir einigermaßen zufrieden", sagte BDR-Sportdirektor Patrick Moster dem SID.

Aufkommende Sorgen bezüglich des Olympia-Tickets konnte Moster nur schwer nachvollziehen. "Der neunte Platz im Vorfeld war aufgrund des Systems miteinkalkuliert worden. Es war der Worst-Case, aber es war nicht so, dass wir gesagt haben, dass wir in Panik verfallen müssen", sagte Moster. Bis Tokio wolle man sich weiterentwickeln, um dort das kleine Finale um Bronze erreichen zu können.

Der für den Ausdauerbereich der Männer verantwortliche Bundestrainer Sven Meyer hatte sich bereits nach der Qualifikation am Mittwoch ähnlich geäußert. "Wir liegen voll im Soll. Uns schlechtzureden und zu sagen, dass wir wieder einen Rückschritt gemacht haben, ist Bullshit", sagte Meyer und verwies auf zuletzt verbesserte deutsche Rekorde. "Wir haben einen Plan in Richtung 2020. Ich bin ganz entspannt."

Zugleich hob Meyer die Bedeutung des Vierers für das deutsche Team hervor: "Er ist das Wichtigste, auch für mich persönlich. Die ganze Gruppe definiert sich über den Vierer."