Bahnrad-WM: Brennauer gewinnt Silber, Bronze für Klein

Pruszkow (SID) - Lisa Brennauer und Lisa Klein haben bei der Bahn-WM im polnischen Pruszkow Silber und Bronze in der Einerverfolgung gewonnen. Brennauer (Durach) musste sich im Finale der Australierin Ashlee Ankudinoff geschlagen geben, Klein (Saarbrücken) setzte sich im Duell um Platz drei gegen Kirstie James aus Neuseeland durch.

Silber für Lisa Brennauer (Foto) - Klein holt Bronze © SID

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) waren es die Medaillen Nummer vier und fünf der Titelkämpfe. Brennauer (30), 2014 Weltmeisterin im Einzelzeitfahren auf der Straße, lag im Finale mehr als drei Sekunden hinter Ankudinoff.

Am Mittwoch hatten Emma Hinze (Cottbus) und Miriam Welte (Kaiserslautern) im Teamsprint ebenso Bronze gewonnen wie am Donnerstag Stefan Bötticher (Chemnitz) im Keirin. Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) holte am Freitag Silber in der Einerverfolgung.