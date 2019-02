Bahnrad-WM: Deutsche Vierer überstehen Qualifikation

Pruszkow (SID) - Die Athleten des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) haben zum Auftakt der Bahn-Weltmeisterschaften im polnischen Pruszkow eine Enttäuschung verhindert. In der Mannschaftsverfolgung qualifizierten sich am Mittwoch beide Vierer für die erste Runde.

Qualifikation geschafft: Deutschlands Bahnrad-Vierer © SID

Das Quartett Felix Groß (Feuchtwangen), Leon Rohde (Hamburg), Theo Reinhardt (Berlin), Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) belegte in 3:57,276 Minuten den sechsten Platz der Qualifikation. In der ersten Runde fährt die BDR-Mannschaft am Mittwochabend gegen die Schweiz um die Chance auf Bronze.

Besonders für die Männer war das Erreichen des Minimalziels von Bedeutung. In der Olympia-Qualifikation ist das BDR-Flaggschiff etwas ins Hintertreffen geraten. Im Nationenranking belegt das deutsche Team derzeit nur den neunten Rang, der nicht für das Ticket für Tokio 2020 reichen würde.

"Wir haben wichtige Gegner hinter uns gelassen. Es ist machbar, hier Sechster zu werden, was das Soll für die Olympia-Qualifikation ist. Der Lauf war aber nicht ideal, wir haben noch Luft nach oben", sagte der für den Ausdauerbereich der Männer zuständige Bundestrainer Sven Meyer.

Auch die deutschen Frauen qualifizierten sich für die Runde der besten Acht. Franziska Brauße (Öschelbronn), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Saarbrücken) und Charlotte Becker (Datteln) belegten in 4:24,568 Minuten ebenfalls den sechsten Platz. Am Donnerstag ist das Team der USA der Gegner.