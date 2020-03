Bahnrad-WM: Hinze und Friedrich im Keirin-Finale

Berlin (SID) - Den deutschen Sprinterinnen winkt bei der Bahnrad-WM in Berlin am Schlusstag eine weitere Medaille. Die Doppel-Weltmeisterinnen Emma Hinze (Cottbus) und Lea Sophie Friedrich (Dassow) stehen nach starken Leistungen im Finale des Keirin-Wettbewerbs. Die olympische Disziplin ist die letzte Entscheidung der Titelkämpfe in der Hauptstadt.

Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze stehen im Finale © SID

Hinze und Friedrich hatten zum Auftakt am Mittwoch Gold im Teamsprint an der Seite von Pauline Grabosch (Erfurt) gewonnen. Zudem siegte Hinze im Sprint, Friedrich gewann den Titel im 500-m-Zeitfahren.

Drei Titel im Sprintbereich der Frauen bei einer WM hatte zuletzt Kristina Vogel im Jahr 2014 gewonnen. Im selben Jahr hatte Miriam Welte das WM-Zeitfahren für sich entschieden.