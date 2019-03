Bahnrad-WM: Sprinterin Friedrich verpasst Bronze

Pruszkow (SID) - Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich (Dassow) hat bei ihrer WM-Premiere die erste Medaille knapp verpasst. Die 19-Jährige verlor am Freitagabend im polnischen Pruszkow das Duell um Bronze gegen die Französin Mathilde Gros mit 0:2 Läufen. Zuvor hatte Friedrich im Halbfinale auch gegen die favorisierte Australierin Stephanie Morton in zwei Rennen den Kürzeren gezogen.

Bahnrad-Sprinterin Friedrich im Rennen um Platz drei © SID

Gold ging an Lee Wai Sze aus Hongkong. Morton war bereits im Vorjahr Zweite hinter der zweimaligen Olympiasiegerin Kristina Vogel geworden. Die Teamsprint-Dritte Emma Hinze (Cottbus) war am Donnerstag im Achtelfinale an Anastassija Woinowa aus Russland gescheitert.