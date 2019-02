Bahnrad-WM: Teamsprinterinnen mühelos weiter

Pruszkow (SID) - Die deutschen Teamsprinterinnen haben die erste WM-Prüfung nach der tragisch beendeten Ära der zweimaligen Olympiasiegerin Kristina Vogel souverän gemeistert. In der Qualifikation bei den Weltmeisterschaften im polnischen Pruszkow sprinteten Miriam Welte (Kaiserslautern) und Emma Hinze (Cottbus) am Mittwoch in 32,802 Sekunden als Dritte mühelos in die erste Runde.

Ohne Probleme qualifiziert: Teamsprinterin Miriam Welte © SID

Eine Schrecksekunde hatte das deutsche Team im Vorfeld verkraften müssen. Die viermalige Junioren-Weltmeisterin Lea-Sophie Friedrich (Dassow) kollidierte am Nachmittag im Training mit einem kanadischen Rennfahrer, der auf die Sprinterin auffuhr und ihr dabei die Sattelstütze abriss. Friedrich erlitt nur leichte Schürfwunden, ihr Einsatz im weiteren WM-Verlauf ist nicht gefährdet.

Die elfmalige Weltmeisterin Vogel hatte im Sommer 2018 bei einem Trainingsunfall eine schwere Wirbelsäulenverletzung erlitten. Die Erfurterin ist querschnittsgelähmt. Noch bei der WM 2018 in Apeldoorn hatte Vogel Gold im Sprint und Teamsprint gewonnen.