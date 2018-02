Bahnrad-WM: Vogel/Welte locker im Teamsprint-Finale

Apeldoorn (SID) - Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel ist mit ihrer Dauerpartnerin Miriam Welte zum Auftakt der Weltmeisterschaften mühelos ins Teamsprint-Finale eingezogen. Die neunmalige Weltmeisterin Vogel (Erfurt) und Welte (Kaiserslautern) fuhren im niederländischen Apeldoorn in 32,652 Sekunden die Bestzeit der ersten Runde und treffen im Finale auf die EM-Dritten Kyra Lamberink/Shanne Braspennincx (Niederlande/32,958).

Mühelos ins Finale: Kristina Vogel und Miriam Welte © SID

In der Qualifikation war statt Vogel die erst 20 Jahre alte Pauline Grabosch (Erfurt) an den Start gegangen. Im Vorjahr hatte Vogel Gold im Keirin und Sprint geholt, in dieser Weltcup-Saison dominierte sie ihre Disziplinen fast nach Belieben. Im Teamsprint hatten Vogel und Welte 2017 Bronze geholt.