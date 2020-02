Bahnrad-WM in Berlin: Däne Mörköv vorbeugend festgehalten

Berlin (SID) - Der dänische Radprofi Michael Mörköv ist nach seiner Anreise von der UEA Tour nach Berlin zu den Bahnrad-Weltmeisterschaften vorbeugend in seinem Hotelzimmer festgehalten worden. Dies teilte der Weltverband UCI am Freitagabend mit. Hintergrund waren bei Mörköv in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgenommene Tests auf das Coronavirus.

Radprofi Michael Mörköv steht unter Coronaverdacht © SID

"Wir warten auf die Ergebnisse der in Abu Dhabi durchgeführten Diagnosetests, um über die Weiterverfolgung der bisher im Rahmen der Meisterschaften in Berlin durchgeführten Präventionsmaßnahmen zu entscheiden", schrieb die UCI.

Der 34 Jahre alte Madison-Europameister Mörköv war nach der vierten Etappe der UAE Tour vorzeitig in die deutsche Hauptstadt gereist. Das Etappenrennen war nach dem fünften Teilstück nach positiven Tests bei zwei italienischen Profis vorzeitig beendet worden.