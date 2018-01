Bahnrad-Weltcup in Minsk: Grabosch gewinnt Frauen-Sprint

Minsk (SID) - In Abwesenheit der neunmaligen Weltmeisterin Kristina Vogel hat Pauline Grabosch (Magdeburg) überraschend den Sprint beim fünften und zugleich letzten Bahnrad-Weltcup in Weißrusslands Hauptstadt Minsk gewonnen. Die 20-Jährige marschierte nach der Bestzeit in der Qualifikation (10,852) ungeschlagen ins Finale und setzte sich dort mit 2:1-Läufen gegen Ex-Weltmeisterin Simona Krupeckaite (Litauen) durch.

Pauline Grabosch gewinnt Sprint beim Weltcup in Minsk © SID

Für Grabosch war es der erste Weltcup-Sieg im Sprint. Zuvor hatte sie schon jeweils einmal über 500 m und im Teamsprint (Kristina Vogel) gewonnen. "Eine starke Leistung, zumal die Gegnerinnen im Halbfinale sehr ordentlich waren", sagte Bundestrainer Detlef Uibel.

Uibel bereitet sich derzeit mit dem Kern der WM-Mannschaft mit Kristina Vogel (Erfurt), Miriam Welte (Kaiserslautern), Maximilian Levy, Eric Engler (beide Cottbus), Joachim Eilers (Chemnitz), Robert Förstemann (Berlin) und Maximilian Dörnbach (Erfurt) im angenehmen Klima von Kapstadt auf den Saisonhöhepunkt in Apeldoorn (28. Februar bis 4. März) vor.