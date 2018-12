Bahnrad: Welte und Hinze fahren erneut zu Silber

London (SID) - Bahnrad-Weltmeisterin Miriam Welte (Kaiserslautern) und Emma Hinze (Hildesheim) sind beim vierten Weltcup in London als Zweite erneut auf das Podest gefahren. Das deutsche Duo musste sich beim Teamsprint im "Olympic Velodrome" in 32,808 Sekunden lediglich Olympiasieger China geschlagen geben und fuhr nach den Weltcups in Milton/Kanada und in Berlin bereits zum dritten Mal auf den Silberrang.