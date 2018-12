Bahnrad: Welte und Hinze gewinnen Silber

Berlin (SID) - Weltmeisterin Miriam Welte und Emma Hinze haben dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) zum Abschluss des Weltcups in Berlin zwei Silbermedaillen beschert. Welte musste sich im Zeitfahren über 500 m in 33,400 Sekunden knapp der Ukrainerin Olena Starikowa (33,210) geschlagen geben. Bronze ging an Vize-Weltmeisterin Daria Schmelewa (33,435) aus Russland.

Miriam Welte und Emma Hinze gewinnen jeweils Silber © SID

Im Keirin-Sprint kam Hinze hinter der Niederländerin Laurine van Riessen (11,515 Sekunden) ins Ziel, Dritte wurde Yuka Kobayashi aus Japan. Gemeinsam hatten die Sprinterinnen Welte und Hinze am Freitag zum Auftakt Silber im Teamsprint gewonnen.

Nichts zu holen gab es dagegen im Sprint der Männer für Maximilian Levy. Der Lokalmatador schied im Viertelfinale gegen den Polen Mateusz Rudyk aus. Pech hatte Stefan Bötticher (Chemnitz), der schon im Sechzehntelfinale gegen den britischen Olympiasieger Jason Kenny antreten musste und chancenlos war. Den Sieg holte Matthew Glaetzer aus Australien.

Die einzige deutsche Goldmedaille hatte Joachim Eilers am Samstag im 1000-m-Zeitfahren geholt. Der Chemnitzer setzte sich in 1:00,645 Minuten vor dem Franzosen Quentin Lafargue (1:00,660) und Theo Bos aus den Niederlanden (1:00,868) durch.

Zuvor hatten sich das Weltmeister-Duo Roger Kluge und Theo Reinhardt Bronze im Zweier-Mannschaftsfahren gesichert. Kluge und Reinhardt mussten sich mit 24 Punkten nur Dänemark (44 Punkte) und Großbritannien (30) geschlagen geben.