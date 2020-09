Bailey kehrt nach Corona-Quarantäne nach Leverkusen zurück

Leverkusen (SID) - Leon Bailey wird nach seiner Corona-Quarantäne in Jamaika am Montag zum Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zurückkehren. Der 23-Jährige sei negativ getestet worden, teilte der Klub nach dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt (7:0) mit. "Ich freue mich, dass er morgen wieder herfliegt", sagte Trainer Peter Bosz.

Leon Bailey ist pünktlich zum Saisonstart wieder zurück © SID

Bailey hatte Ende August in seiner Heimat an der Geburtstagsfeier des Leichtathletik-Idols Usain Bolt (34) teilgenommen, der im Anschluss positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die zuständigen Behörden verhinderten daraufhin die Ausreise des Bayer-Angreifers nach Deutschland, Bailey begab sich in Absprache mit dem Werksklub in häusliche Quarantäne.