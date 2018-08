Bailey will Titel gewinnen: "Es gibt kein Limit"

Leverkusen (SID) - Offensivspieler Leon Bailey von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich nach der verpassten Qualifikation für die Champions League für die anstehende Saison hohe Ziele gesetzt. "Auch wenn wir nur Fünfter geworden sind, hatten wir genau so viele Punkte wie der Dritte. Wir wollen um den Titel mitspielen. Es gibt kein Limit", sagte Bailey im Interview mit dem kicker.

Leon Bailey setzt sich hohe Ziele © SID

Für seine persönliche Karriere hat der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison mit neun Toren und sechs Vorlagen zu den Senkrechtstartern gehörte, einen klaren Plan. "Mein Ziel ist es, einer der besten Spieler zu werden. Und ich möchte meine Heimat verändern, was den Fußball betrifft. Dort gibt es viele Talente, aber es gibt dort viele dubiose Machenschaften", sagte der Jamaikaner.

Durch seine Leistungen im Bayer-Trikot weckte Bailey Begehrlichkeiten bei zahlreichen ausländischen Klubs. Einen Vereinswechsel noch in dieser Transferperiode wollte er nicht ausschließen. "Ich mache keine Versprechungen. Was ich sagen kann: Mein voller Fokus liegt darauf, mich als junger Spieler weiterzuentwickeln. Darauf konzentriere ich mich. Wenn ein Klub mich will, kümmern sich mein Management und Bayer 04 darum. Sie treffen die Entscheidung", sagte Bailey.