Ball des Sports: Netzer holt Urkunde für die Hall of Fame ab

Wiesbaden (SID) - Mit knapp drei Jahren Verspätung hat Fußball-Ikone Günter Netzer seine Urkunde für die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports abgeholt. Der 74-Jährige wurde am Samstagabend beim Ball des Sports in Wiesbaden ausgezeichnet. "Das liegt an mir", sagte der frühere Welt- und Europameister: Die Stiftung Deutsche Sporthilfe habe "verschiedene Termine vorgeschlagen, aber es hat nie funktioniert. Es war höchste Zeit, dass ich zusage."

Günter Netzer erhält Geschenk mit leichter Verspätung © SID

Netzer war bereits im Mai 2016 in die Hall of Fame aufgenommen worden. Die Ruhmeshalle umfasst derzeit 113 Persönlichkeiten. Träger und vorschlagsberechtigt sind neben der Sporthilfe der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten.

"Die Auszeichnung ist für mich von großer Bedeutung", sagte Netzer: "Diese Sportler haben zum Teil viel Größeres geleistet als ich, sie waren nicht so privilegiert. Der Fußball hat sich ja rasant entwickelt. Diese Sportlerinnen und Sportler haben für ihren Sport gelebt und unter größten Schwierigkeiten Opfer gebracht."

Am Samstag war Netzer unmittelbar vom Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund (1:1) nach Wiesbaden gereist. "Die Dortmunder hätten gewinnen können", sagte der frühere Gladbach-Profi, der den BVB nach der Niederlage von Bayern München in Leverkusen (1:3) im Meisterrennen klar favorisiert: "Sie haben die besten Voraussetzungen mit einer erstklassigen Mannschaft. Sie dürfen nur nicht allzu viele Punkte liegen lassen wie in Frankfurt."

Trotz der sieben Punkte Vorsprung des BVB auf Borussia Mönchengladbach (2:0 bei Schalke 04) und die Bayern sei aber "noch keine Entscheidung gefallen", sagte Netzer: "Man sieht, dass es einen Wettbewerb gibt mit drei, vier Mannschaften."