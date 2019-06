Ballack absolviert Seminar für UEFA-B-Lizenz

Cardiff (SID) - Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack will die erste Hürde für eine erfolgreiche Trainerlaufbahn meistern. Der 42-Jährige gab am Montag via Twitter bekannt, dass er zurzeit das Seminar zum Erwerb der UEFA-B-Lizenz in Wales absolviert. Die Veranstaltung wird vom walisischen Fußball-Verband angeboten.

B-Lizenz: Ballack absolviert ein Seminar in Wales © SID

Der Vizeweltmeister von 2002, der aktuell als TV-Experte dem Fußball weiter verbunden ist, hatte zu Jahresbeginn mit Kritik an der Trainerausbildung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für Schlagzeilen gesorgt. Seiner Meinung nach wäre es sinnvoller, wenn die Vereine ihre Trainer selbst ausbilden. Der DFB hatte den Vorstoß seines früheren Spielführers zurückgewiesen.